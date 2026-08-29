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Eskişehir Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günün önemine vurgu yaparak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, tarihi şanla, şerefle ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Türk milletinin büyük gurur günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığını belirtti.

"Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günün, inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin neleri başarabileceğinin tüm dünyaya en büyük kanıtı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:

"30 Ağustos, sadece düşmanın vatan topraklarından atıldığı bir askeri başarı değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin hürriyet ve iradesine olan sarsılmaz inancının mührüdür. Bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA
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