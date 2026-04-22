Vali Yılmaz'dan 23 Nisan Mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla yakılan bağımsızlık meşalesinin, milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Milli iradenin tecelligahı olan Meclisin açılmasının, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı sizlere armağan etmesi, sizlere olan sonsuz güveninin ve sevgisinin en büyük göstergesidir. Sizler, bu kadim şehrin ve necip milletimizin sadece neşesi değil, aynı zamanda bilimde, sanatta ve teknolojide yazacağınız yeni başarı hikayelerinin mimarlarısınız."

Çocuklardan okuyan, sorgulayan ve milli manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini beklediklerini bildiren Yılmaz, Eskişehir Valiliği olarak çocukların güvenli ve modern ortamda büyümesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Mesajında şehit ve gazileri de anan Yılmaz, "Tüm dünya çocuklarının ve Eskişehirli hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi, barış ve kardeşlik dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.