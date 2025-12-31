Eskişehir Valisi Aksoy, yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Tedbirleri denetleyen Aksoy, vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede aldıklarını belirterek, il genelinde güvenlik güçleri ve tüm ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışarak olası sorunların önüne geçmek için hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.