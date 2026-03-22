Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Su Günü dolayısıyla suyun korunması ve bilinçli tüketimi konusunda bir mesaj yayımladı. Su kaynaklarının korunmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yılmaz, mesajında, yaşamın kaynağı, doğanın dengesi ve insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunması gereken en kutsal emanetlerden biri olduğunu belirtti.

Dünya Su Günü'nün, su gibi hayati bir kaynağın sınırsız olmadığını hatırlatmak ve suyun her bir damlasının değerini idrak etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskişehir, suyun medeniyetle buluştuğu, bereketin toprakla harmanlandığı müstesna bir şehirdir. Anadolu'nun can damarı olan Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda yaşamanın bilinciyle suyumuzu korumak bizim için sadece bir çevre görevi değil aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Şehrimize hayat veren Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin her bir damlası bu toprakların geleceğidir."

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde "Bir damla da sen koru" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suyumuzu bilinçli tüketmeyi bir yaşam kültürü haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki su varsa hayat vardır, su varsa gelecek vardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, 22 Mart Dünya Su Günü'nün sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bir milat olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bayram günü korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bayram günü korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler