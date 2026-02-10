Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'a Sivrihisar'da fahri hemşehrilik beratı verildi

Güncelleme:
Sivrihisar Belediyesi tarafından Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a 'fahri hemşehrilik' beratı takdim edildi. Yılmaz, Sivrihisar'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ve ilçenin gelecekte güçleneceğine inandığını belirtti.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda hazırlanan "fahri hemşehrilik" beratı, düzenlenen törenle Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapsamında, ilçeye gösterdiği duyarlılık, Sivrihisar'a verdiği değer ve sağladığı hizmetler dolayısıyla "fahri hemşehrilik" beratı takdim edilen Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Sivrihisar'ın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sivrihisar'da görev yaptığı yılların hayatında önemli izler bıraktığını ifade eden Yılmaz, kaymakamlık döneminde "Yılın Kaymakamı" ödülünü bu ilçede aldığını, akademik çalışmalarını da bu süreçte tamamladığını kaydetti.

Daha sonra Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ve Osmaniye'de görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, Eskişehir Valisi olarak kente yeniden hizmet etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi.

Sivrihisar'ın kadim tarihi, güçlü kültürel yapısı ve yüksek potansiyeline dikkati çeken Yılmaz, ilçenin gelecekte çok daha güçlü konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kendisine tevdi edilen beratın sorumluluğunu artırdığını vurgulayan Yılmaz, Eskişehir'in bütün ilçeleriyle Sivrihisar'a da aynı azim ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
