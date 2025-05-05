Eskişehir Valisi Aksoy, Trafik Personeline Başarı Belgesi Verdi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğine katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait trafik personeline başarı belgesi takdim etti. Aksoy, trafik güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi.
Valilikte düzenlenen törende konuşan Aksoy, trafik güvenliğinin toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm personele teşekkür eden Aksoy, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel