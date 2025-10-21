Eskişehir Valisi Aksoy, Narko Tırı Ziyaretinde Uyuşturucuyla Mücadeleyi Vurguladı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucuyla mücadele amacıyla Valilik Meydanı'nda konumlanan narko tırını ziyaret etti. Ziyarette, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Valilik Meydanı'ndaki narko tırı ziyareti sırasında yetkililerden yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Vali Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
