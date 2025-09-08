Eskişehir Valisi Aksoy, Evde Eğitim Alan Öğrencileri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sağlık nedenlerinden dolayı evde eğitim hizmeti alan Mehmet Fatih Yıldırım ve ablası Aynur Selen Yıldırım'ı eğitim öğretim yılının ilk gününde evlerinde ziyaret etti.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aksoy'a ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da eşlik ettiği belirtildi.

Ziyarette çocuklarla ilgilenen Aksoy'un aile ile sohbet ederek öğrencilerin eğitim durumu hakkında öğretmenlerinden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aksoy, yeni eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Bugün, evde eğitim hizmeti alan öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürümüzle ziyaret ederek başarılar diledik. Okula gelemeyen çocuklarımız için öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle evde eğitim veriyor. Hiçbir çocuğumuzun eğitim dışında kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ziyaretin sonunda Vali Aksoy'un, öğrencilere çeşitli hediyeler ile Eskişehirspor forması hediye ettiği bildirildi.