Eskişehir Valiliği genel emriyle kentteki hurda araçlar toplanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valiliğinin genel emriyle kentteki hurda ve uzun süre kullanılmayan araçlara yönelik denetim başlatıldı. Sahibine ulaşılamayan araçlar çekicilerle kaldırılıp otoparklarda muhafaza edilirken, görüntü kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.
Eskişehir'de cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda terk edilmiş ve hurda durumdaki araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Eskişehir Valiliğince yayımlanan genel emir kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uzun süredir kullanılmadan bırakılan araçlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.
Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan kontrollerde, bulunduğu yerde uzun süredir bekleyen, kullanılmadığı ve hurda durumda olduğu değerlendirilen araçlar tespit ediliyor.
Araç sahiplerine ulaşılması için çalışma yürütülürken, sahibine ulaşılamayan araçlar çekicilerle bulundukları yerden kaldırılarak otoparklarda muhafaza altına alınıyor.
Uygulamayla kent genelinde görüntü kirliliğinin önlenmesi, cadde ve sokaklarda atıl durumda bulunan araçların oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.