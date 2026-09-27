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Eskişehir Tepebaşı'nda uyuşturucu operasyonunda 271 sentetik ecza hap ele geçirildi

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu operasyonunda Şirintepe Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde 271 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerce Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, H.H.A'nın üzerinden toplam 271 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aynı çalışma kapsamında M.Ö'ye ise "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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