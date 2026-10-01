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Eskişehir Tepebaşı'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Tepebaşı'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir Tepebaşı'nda silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen şüphelinin tabancayla ateş ettiği kişi, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'taki evine girmek üzere olan S.E'ye (44), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen K.Ö. (25) tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağına kurşun isabet eden S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

S.E, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan K.Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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