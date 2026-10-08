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Eskişehir Tepebaşı'nda başından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde başından silahla vurulmuş halde özel bir hastaneye getirilen kişi hayatını kaybetti. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi öldü.

İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31), yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde getirildi.

Hastanede hayatını kaybeden Muhammed A'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı öne sürülen evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

Kaynak: AA
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