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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak amacıyla Böğürtlen Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerine getireceği bilgisine ulaştı.

"Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 124 sikke, farklı şekillerde 47 tarihi obje, 39 yüzük, 18 heykel, 4 kandil, 2 pusula, hançer, kupa, vazo ve bilezik olmak üzere toplam 238 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA