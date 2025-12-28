Haberler

Hastane otoparkında 2 otomobil yandı

Güncelleme:
Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında park halindeki iki otomobil alev alarak yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi otoparkında alev alan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde olan araçların birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 34 DB 310 ile 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
