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Eskişehir Sarıcakaya'da Yeni Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Eskişehir Sarıcakaya'da Yeni Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edildi
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 77 konut, düzenlenen bir törenle hak sahibine teslim edildi. Törende, konutların bölgeye sağladığı katkılar ve altyapı çalışmaları hakkında açıklamalar yapıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan konutlar, törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Bilal Habeşi Mahallesi'ndeki 77 konutun hak sahipleri, programda anahtarları protokol üyelerinden aldı.

Törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, ilçeye yol ve doğal gaz olmak üzere birçok kamu yatırımının yapıldığını, inşası tamamlanan konutlarla önemli bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.

Konutların ilçede önemli bir işlevi yerine getireceğini belirten Gürcan, şöyle konuştu:

"Belediyeler bir yere yapılacak yatırımlar için regülatör gibidir. Yani belediye çalışırsa, proje üretirse, süreçleri takip ederse o beldeye yatırım da gelir hizmet de gelir. Sarıcakaya'da çalışkan bir başkanımız var. AK belediyecilik ile Sarıcakaya ilçesi her geçen gün daha güzel olacak. Sarıcakayalı hemşehrilerime yeni konutlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu evlerde oturacak olan kişilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Tamamlanan evler oldukça güzel, TOKİ'ye çok teşekkür ediyorum."

Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ise ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

Dönmez, "Konutlar ilçemize ve tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle sağlıkla, güvenle oturmalarını temenni ediyorum." dedi.

Programa, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

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