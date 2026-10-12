Eskişehir Odunpazarı'nda ters yönde giden taksi sürücüsüne 20 bin lira ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ters yönde seyreden taksi sürücüsüne 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında Vişnelik Mahallesi'nde ters yönde seyreden taksiye ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntüleri incelenerek söz konusu aracın 26 T 0225 plakalı taksi olduğu tespit edildi.

Aracın sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Bölünmüş yolda ters yönde araç kullanma" ihlalinden 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA