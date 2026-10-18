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Eskişehir Odunpazarı'nda sevgilisini öldürdüğü iddia edilen kadın adliyeye götürüldü

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi, adliyeye sevk edildi. Kadının cinayet suçlamasını kabul etmeyerek Koçak'ın kendi kendisini bıçakladığını öne sürdüğü belirtildi.

ESKİŞEHİR'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Şule E., adliyeye sevk edildi. Şule E.'nin cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, Koçak'ın kendi kendisini bıçakladığını öne sürdüğü belirtildi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Osman Koçak ile birlikte oturduğu sevgilisi Şule E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Osman Koçak, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Koçak'ın sevgilisi Şule E.'nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Osman Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren Şule E., arbedede oluşan parmağındaki kesik nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Osman Koçak'ın cansız bedeni ise savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Şule E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şule E.'nin cinayet suçlamasını kabul etmediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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