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Eskişehir Odunpazarı'nda kovalamaca sonrası pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle kovalanan kişi, ateş açılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı; olayda kullanılan pompalı tüfek şüphelinin evinde bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Muratcan Altun (24) ile A.Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.Ç, elindeki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında ateş açan A.Ç, Altun'u yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise bölgeden uzaklaşan şüpheli A.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Ekipler olayda kullanılan pompalı tüfeği de şüphelinin olay yerine yakın bir noktadaki evinde buldu.

Altun'un cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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