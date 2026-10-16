Eskişehir Odunpazarı'nda Başkan Kazım Kurt ve 10 görevlinin ihaleye fesat davası başladı

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Odunpazarı Belediyesine ait akaryakıt LPG istasyonunun 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale şartnamesine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Kazım Kurt ile 10 belediye görevlisinin "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Kurt, belediye başkan yardımcısı H.D. ile belediye görevlileri S.E, Ö.F.İ, S.Ç, N.S, O.Ö, S.K, E.Ç. ve A.Y. ise duruşmada yer almadı.

Hakimin söz verdiği E.G, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını savunarak, dosyaya yeni bilirkişi heyetinin atanmasını ve beraatini talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen hakim, dosyanın gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişiye gitmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığının davaya taraf olması için duruşmayı 22 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 11 Ekim 2022'de Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen, Ihlamurkent Mahallesi'ndeki 1600 metrekarelik istasyonun kiralanmasını kapsayan ihalede, şartnamede "dağıtıcı lisansı" şartı aranmasına rağmen bu lisansa sahip olmayan firmaların tekliflerinin kabul edildiği belirtilmişti.

İddianamede ayrıca şartnamede yer alan lisans şartının mevzuata aykırı olduğu yönünde ihale öncesi yapılan başvuruya rağmen ihalenin mevcut haliyle sürdürüldüğü vurgulanmıştı.

Sayıştay denetiminde tespit edilen hususlara göre, ihaleye katılan iki firmanın da dağıtıcı lisansına sahip olmadığı, buna karşın belgelerinin tam ve uygun kabul edilerek sürecin devam ettirildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı kaydedilmişti.

Savcılık, ihale şartnamesini hazırlayan birim yetkilileri, ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan belediye başkanının ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan firmaların sürece dahil edilmesini sağladıkları ve bu nedenle "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işledikleri kanaatinde bulunmuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, belediye başkan yardımcılarından H.D. ile E.G'nin yanı sıra S.E, Ö.F.İ, S.Ç, N.S, O.Ö, S.K, E.Ç. ve A.Y. hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA