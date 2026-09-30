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Eskişehir Odunpazarı'nda 434 litre kaçak içki ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı

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Eskişehir Odunpazarı'nda 434 litre kaçak içki ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı
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Eskişehir Odunpazarı'nda kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşılan bir şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Aramada 434 litre kaçak içki, 60 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin jandarma işlemleri sürüyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir zanlının, kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Odunpazarı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 434 litre kaçak içki ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Aramada ayrıca 10,8 kilogram içki kiti, 4 ölçüm cihazı, ölçekli kazan, damıtma sistemi ve çeşitli malzemeler bulundu.

Operasyonda yakalanan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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