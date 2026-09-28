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Eskişehir Odunpazarı'nda 145,96 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonda 145,96 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, diğer şüpheliye uyuşturucu kullanımından işlem yapıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 71 Evler Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

S.Ç. ve M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda 145,96 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan S.Ç, tutuklandı.

Zanlılardan M.A'ya ise uyuşturucu kullanımından işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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