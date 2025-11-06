Haberler

Eskişehir, Kültür ve Sanatın Merkezi Olma Yolunda

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu ziyaret ederek Eskişehir'in kültürel mirası ve sanatsal dinamizmini öne çıkardı. 2026 yılında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehre önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti.

Albayrak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kültürel mirası, sanatsal dinamizmi ve yenilikçi kimliğiyle Türkiye'nin önemli kültür şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Eskişehir'in kültür ve sanata verdiği değerle her zaman öncü şehir olduğunu kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu vizyon doğrultusunda şehrimizi kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu ile bir araya geldik. Kendilerine misafirperverlikleri ve şehrimize olan ilgileri için şükranlarımı sunuyorum. Eskişehir'imiz için 2026 yılı çok farklı olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir'e çok yakışacak."

Görüşmede, festivalin Eskişehir'e sağlayacağı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkıların yanı sıra, kentin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına önemli bir katkı sunacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
