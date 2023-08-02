Üye Girişi
Haberler

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'i ziyaret etti

Güncel Haberler

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile ormancılık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'e ziyaretinde, omancılık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Eskişehir'in orman varlığı yüksek İlçelerinden biri olan İnönü'de ki ormancılık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt'ta misafirperverliklerinden dolayı Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kadir Bozkurt İsmail Çetin Eskişehir Bozkurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title