Şehit Arazöz Şoförüne Vefa Ziyareti

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında 23 Temmuz'da şehit olan arazöz şoförü Tolunay Kocaman'ın ailesine ziyarette bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaman'ın Seyitgazi'nin Kümbet Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Çil, şehidin annesi Hatice Kocaman, babası Hüseyin Kocaman ve yakınlarıyla görüştü.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Çil, aileye başsağlığı diledi.

Devletin tüm kurumlarıyla ailenin yanında olduğunu ifade eden Çil, Kocaman'ın hatırasının Türk milletinin ve devletin en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu belirtti.

Kocaman'ın hatıralarının arasında yer almanın tarifsiz bir his ve gurur olduğunu vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Acınız acımız, gururunuz gururumuzdur. Sizler, asla yalnız olmayacaksınız. Burada sizlerle birlikte olmak, sizlerin güvenini hissetmek ve kalplerinizi biraz olsun rahatlatabilmek bizim için çok önemli. Tolunay'ın cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi hepimizin kalbinde yaşıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Ziyarette Çil'e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva ile kurum personeli eşlik etti.