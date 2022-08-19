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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu

Eskişehir haberleri: Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu

Güncel Haberler

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, merada kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, merada kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Obruk Mahallesi'nde yaşayan Ali Akkanat (25), dün akşam çalıştığı iş yerine ait besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına çıktı. Akkanat'ın geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp gencin son görüldüğü alanda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ali Akkanat Mihalıççık Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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