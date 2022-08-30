Eskişehir haberi... Eskişehir çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel Haberler Eskişehir gündem haberi: Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Eskişehir Güncel Haberler

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