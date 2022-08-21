Eskişehir gündem haberleri | Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi Güncel Haberler Eskişehir haberleri: Pakistan'ın Karaçi kentinde kendilerini Ehli Sünnet Vel Cemaat yanlıları olarak nitelendiren bir grup, İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Pakistan'ın Karaçi kentinde kendilerini Ehli Sünnet Vel Cemaat yanlıları olarak nitelendiren bir grup, İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, Selman Rüşdi'ye yönelik saldırıyı "korkunç" ve "üzücü" olarak nitelendirerek kınamış ve İslam dünyasının Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabına duyduğu öfkenin anlaşılabilir olduğunu, ancak saldırıyı haklı çıkarmayacağını söylemişti . Güncel Kaynak: AA / Sabir Mazhar İmran Khan Pakistan Karaçi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberleri | Karaçi'de İmran Han'a karşı protesto yürüyüşü düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.