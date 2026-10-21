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Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emekli personele veda yemeğinde teşekkür etti

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Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emekli personele veda yemeğinde teşekkür etti
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce emekliye ayrılan personel için veda yemeği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, programda mesai arkadaşlarına teşekkür ederek emekli personele sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan personel için veda yemeği düzenlendi.

Teşkilata yıllarca özveri ve gayretle hizmet eden emekli personelin onuruna düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, mesai arkadaşlarına bugüne kadarki emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, emekli personele bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Program, emekli personele hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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