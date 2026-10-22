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Eskişehir'deki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Eskişehir'deki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Eskişehir'deki tefecilik operasyonunda, vadeli araç satışı adı altında yüksek faizle para verip borçluları tehditle mağdur ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "vadeli araç satışı" adı altında senet karşılığında yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve M.A. tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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