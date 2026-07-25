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Eskişehir'deki işletmenin trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu bir işçi yaralandı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir işletmeye ait trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir işletmeye ait trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir işletmenin trafosuna yıldırım isabet etti. Bu sırada trafonun yanında bulunan işçi O.Ö. (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinde ve suratında yanıklar oluşan O.Ö. ambulansla kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı işçinin hastanenin yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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