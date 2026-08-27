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Eskişehir'den sualtında Yeşilay'a destek

Eskişehir'den sualtında Yeşilay'a destek
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Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dalış akademisi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve özgür bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dalışla Yeşilay'a destek verdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dalış akademisi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve özgür bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dalışla Yeşilay'a destek verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, akademi ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği dalışta Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam mesajlarını sualtına taşıdı.

Sualtında gerçekleştirilen etkinlikle bağımlılıklardan uzak yaşamın önemi vurgulanırken, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Dalış sırasında Yeşilay'a destek mesajı veren akademi ekibi, sualtından sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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