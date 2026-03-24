Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Eskişehir-Bursa Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir minibüs sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir- Bursa Karayolunda seyreden S.Ö. yönetimindeki 16 BGF 478 plakalı tır, H.T. yönetimindeki 03 UR 756 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Aynı yolda seyreden Ü.Ö. idaresindeki 67 LY 214 plakalı tır da kaza nedeniyle yavaşlayan M.A.Y idaresindeki 54 AOZ 320 plakalı minibüse arkadan vurdu.

Kazada 2 tır arasında kalan minibüsün sürücüsü M.A.Y. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ambulansı ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Haberler.com
500

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor

İşte savaşta en ağır hasarı verdiren yerdeki son durum
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Öğretmen baba ile engelli kızı evde korkunç şekilde can verdi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti