Eskişehir'de zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde toplamda 4 aracın hasar gördüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Baksan Sanayi Sitesi 3070 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, S.E.K. idaresindeki 43 AGY 731 plakalı minibüs ile K.Y. idaresindeki 26 ABN 417 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan minibüs, park halindeki 2 otomobilin hasar almasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
