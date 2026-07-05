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Eskişehir'de otomobil, tramvay bariyerlerine çarptı; 2 yaralı

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Eskişehir'de bir otomobilin önünde giden araca çarpması sonucu savrulan araç tramvay yolu bariyerlerine çarptı. Kazada anne ve 4 yaşındaki kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de arkasından gelen aracın çarpması sonucu savrulan otomobil, tramvay yolu bariyerlerine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda M.G. kullandığı 26 AGP 632 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde giden S.T. idaresindeki 26 AEN 318 plakalı otomobile çarptı. Savrulan S.T.'nin otomobili, yol kenarındaki tramvay yolu bariyerlerine çarptı. Kazada S.T.'nin aracındaki anne S.T. (40) ile kızı R.G.T. (4) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüleri M.G. ve S.T. ise ifadeleri için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri, aracın kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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