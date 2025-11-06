Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu
Eskişehir'in kent merkezi sabah saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplandı. Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, sürücülerin kontrollü ilerlemesine yol açtı.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte özellikle Porsuk Çayı ve çevresi de sisle kaplandı.
