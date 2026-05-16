Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda kaldırımda bekleyen yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü E.A., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Dün kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak'ta yolun karşısına geçip kaldırımda bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarparak ölümüne neden olan ve kendisi de yaralanan sürücü E.A'nın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan E.A, polislerce adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan kadın sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
