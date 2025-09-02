Eskişehir'de Yatak Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir tırın lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tırın jantında meydana gelen kıvılcımlar nedeniyle başladı ve tır kullanılamaz hale geldi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.E. (43) idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiği, Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde patladı.
Jant üzerinde bir süre ilerleyen tırda çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel