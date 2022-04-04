Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu - Haberler

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Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

Eskişehir'de kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu.

Gümele Mahallesi'nde yaşayan H.B. (84), otlattığı 7 büyükbaş hayvanının Kızıltoprak mevkisinde kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı aramada kayıp hayvanlar, otlatıldıkları yerin 4 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Jandarma, Gümele, Güncel, Haberler

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