Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Emekli Doktor Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Mustafa Savan Günay, evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının endişesi üzerine gerçekleştirilen ihbar sonrası polis, evde Günay'ı hareketsiz buldu. Ölüm nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor, evinde ölü bulundu.
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel