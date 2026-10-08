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Eskişehir'de valiz sapına gizlenmiş 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Eskişehir'de valiz sapına gizlenmiş 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Eskişehir'de düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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