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Eskişehir'de Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu

Eskişehir'de Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın bir olaya müdahale sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi, başsağlığı mesajı yayımladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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