Eskişehir'de Uyuşturucu ve Trafik Denetimleri: 6 Tutuklama, 8 Bin 279 Ceza
Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından yürütülen denetimler sonucunda 36 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı, 41 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Trafikte ise 4 bin 428 araç kontrol edildi ve 8 bin 279 sürücüye ceza yazıldı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 21-28 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 36 olaya müdahale edildiği, işlem yapılan 41 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.
Çalışmalarda, 150,97 gram sentetik uyuşturucu, 8,71 gram esrar, 80 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Trafik denetimleri gerçekleştirildi
Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 428 araç kontrol edildi.
Uygulamalarda sürücülere yönelik 6 bin 730 emniyet kemeri ve 2 bin 913 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 279 sürücüye ceza yazıldı, 248 araç trafikten men edildi, 77 sürücü belgesine el konuldu.
Bu dönemde 52'si yaralanmalı, 70'i ise hasarlı olmak üzere toplam 122 trafik kazası meydana geldi.