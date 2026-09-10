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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 161 kök Hint keneviri ile 48 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 161 kök Hint keneviri ile 48 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmudiye ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 48 gram esrar ile 161 kök Hint keneviri bulundu.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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