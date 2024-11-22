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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 3 bin sentetik uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerindeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda zanlılar İ.O, Y.E.C, M.A, E.K, V.T, M.C.T, K.S, A.İ. ve Y.Ö. yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 895 adet sentetik uyuşturucu hap, 226,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,29 gram esrar, ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve 20 adet kartuş ele geçirildi.

Fatih Mahallesi'nde şüphelilerden birinin sentetik uyuşturucu bulunan poşeti evinin balkonundan atması, polis tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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