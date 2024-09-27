Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine kente uyuşturucu girişini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda 2 şüpheliyi yakaladı.

Polis yaptığı aramada, 3 bin 231 gram sentetik uyuşturucu ile 38 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.