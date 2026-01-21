Haberler

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda 221 gram uyuşturucu madde ve 87 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 221,41 gram uyuşturucu madde ve 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye çıkarılan 12 şüpheli, savcılık sorguları tamamlanarak nöbeçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 şüpheliden 7'si 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
