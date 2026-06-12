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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
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Eskişehir'de narkotik ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal edip satan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve bitki ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu imal edip, sokakta sattığı tespit edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Yaklaşık 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerine kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu, ürettikleri uyuşturucuyu sokakta sattıkları tespit edildi. Aramalarda ayrıca 21 bin 044 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi ve 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İfadeleri alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHarun Tekin:

bu tür operasyonlar da oldukça başarılı olmuş diye söylemek gerek ekipler iyi çalışmışlar söz konusu maddelerin ele geçirilmesi önemlidir ancak bu konularda kız çocuklarının da haraç kesmesine dikkat çekilmeli günümüzde bazı ailelerin denetimi zayıf kalmakta kadın erkek demeden herkes bu işlere bulaşmaktadır

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Haber YorumlarıEngin Uysal:

iyi hoş da niye bu kadar uzun sürüyor ya 2 ay takip 10 tutuklama ne demek bu işte hepsi tutuklanmalıydı bırakıp gitmişler 6 kişiyi devlet nasıl çalışıyor böyle sistemin içinde herkes boş yapıyo

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Haber YorumlarıSema Bağdatlı:

ya böyle operasyonlar sürekli yapılsa da sokakta uyuşturucu satanlar bitsede artık

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