Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 14,4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, patates çuvallarına gizlenmiş 14,4 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanırken, Tepebaşı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen başka bir operasyonda da sentetik uyuşturucu ve haplar bulundu.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, patates çuvallarına gizlenmiş halde 14,4 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, patates çuvallarına gizlenmiş 14,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 53,44 gram sentetik uyuşturucu ile 138 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
