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Eskişehir'de kadın yolcuyu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de ulaşım uygulaması sürücüsü ve arkadaşı, bir kadın yolcuyu hastane önünde bıçakla tehdit ederek para, altın ve ehliyetini gasbetti. Şikayet üzerine yakalanan iki şüpheli, 'birden fazla kişiyle gece vakti silahla yağma' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de kadın müşteriyi gasbettiği öne sürülen ulaşım uygulamasının sürücüsü ile bir arkadaşı, tutuklandı.

Kentte bir kadın hastaneye gitmek için bir ulaşım uygulaması üzerinden araç çağırdı. Adresine gelen araçla yolculuk yapan kişi, hastane önünde inmek istedi.

Bu sırada sürücü ile araçta bulunan arkadaşı, kadın yolcunun cep telefonundan para transferi yapmaya çalıştı.

Şüpheliler, itiraz eden kadını bıçakla tehdit ederek 100 avro, altın ve sürücü belgesini gasbetti.

Mağdurun şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından yakalanan sürücü ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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