Eskişehir'de Ayşegül ve Samiye Toprağa Verildi

Güncelleme:
Eskişehir'de sürücüsünün yarış yaptığı otomobilin çarptığı Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Ayşegül Seliti'nin cenazesi 100'üncü Yıl Camii'nde, Samiye Saygı'nın cenazesi ise Cevizli Mahallesi'nde kılındı.

Eskişehir'de sürücüsünün yarış yaptığı otomobilin çarptığı Ayşegül Seliti ile Samiye Saygı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ortaokul öğrencisi Ayşegül Seliti için kent merkezindeki 100'üncü Yıl Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seliti'nin ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede baba Bülent Seliti taziyeleri kabul etti. Ayşegül Seliti, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Samiye Saygı ise Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

